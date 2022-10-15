انت الان تتابع خبر اتفرج – مني فاروق البدر في تمامه بالحجاب والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة المصرية مني فاروق بنشر مجموعة من الصور الجديدة لها حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام .وظهرت مني فاروق عباية من اللون الأبيض خلال تواجدها في السمجد الحرام بجوار الكعبة المشرفة، لأداء مناسك العمرة خلال هذه الأيام.

ونالت الصور إعجاب الكثير من الجمهور حيث فتحت امكانية التعليق أمام جمهورها بعد أزمتها الشهيرة مع المخرج خالد يوسف مثل :ربنا يهدي ويتقبل وتكوني بنفس الاحتشام خارج الحرم لان الله يرانا في كل وقت وحين.