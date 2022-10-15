انت الان تتابع خبر بالفيديو.. رأي رضوى الشربيني في المساواة بين الرجل والمرأة: هتشتريلوا شقة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - جاء رأي رضوى الشربيني في المساواة بين الرجل والمرأة بمثابة مفاجأة للجميع، وهي قالت أنها لا تعترف بها لأن الست ست والرجل رجل، وأيضاً أن كلاً منهم له مميزاته وعيوبه، وهدفنا هو الحصول على حقنا مثل الرجل.

رأي رضوى الشربيني في المساواة بين الرجل والمرأة

وقالت رضوى الشربيني أثناء برنامج “هي وبس” الذي يقدم على قناة سي بي سي القضائية، أنه لا يجب على المرأة أن تتقدم هي للرجل لتتزوجه، وقالت “هتشتريلوا الشقة.. هتجيبلوه سلسلة دهب يلبسها في رقبته”.