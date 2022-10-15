انت الان تتابع خبر بالفيديو.. رأي رضوى الشربيني في المساواة بين الرجل والمرأة: هتشتريلوا شقة والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - جاء رأي رضوى الشربيني في المساواة بين الرجل والمرأة بمثابة مفاجأة للجميع، وهي قالت أنها لا تعترف بها لأن الست ست والرجل رجل، وأيضاً أن كلاً منهم له مميزاته وعيوبه، وهدفنا هو الحصول على حقنا مثل الرجل.
رأي رضوى الشربيني في المساواة بين الرجل والمرأة
وقالت رضوى الشربيني أثناء برنامج “هي وبس” الذي يقدم على قناة سي بي سي القضائية، أنه لا يجب على المرأة أن تتقدم هي للرجل لتتزوجه، وقالت “هتشتريلوا الشقة.. هتجيبلوه سلسلة دهب يلبسها في رقبته”.
نصيحة من رضوى الشربيني للبنات
وكشفت رضوى أنه من الأشياء المميزة أن يكون عند البنت جرأة وقوة، ويكون عندها استقلالية ولكن هي لا تذهب إلي الرجل حتى تطلب يده في جميع الأحوال، وقالت “البنت بنت والسيدة سيدة، ولابد أن تحس أن الشخص الذي أمامها يحبها ويعافر من أجلها للوصول إليها والزواج منها غير ذلك يكون هذا الرجل لا يلزمنا.. ولابد من وجود الجرأة والحياء مع بعض لدى البنات ..الراجل اللي داخل يعك يتعمله بلوك على الفيس بوك”