انت الان تتابع خبر بالفيديو.. كارول سماحة تتحدث عن زواجها من ديانة مختلفة: الدين يربيكي على القيم والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - قامت كارول سماحة بالكشف عن أراءها في كل ما يتعلق بالزواج المدني والحياة بعد الموت، وهي عبارة عن أراء شخصية بحتة تخصها، وكشفت عن العديد من التفاصيل الخاصة بحياتها الشخصية.
حياة كارول سماحة الزوجية
وقالت كارول سماحة في لقاء مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج حبر سري على قناة القاهرة والناس الفضائية، قائلة “أراني مسؤولة عنها ونابعة من خلاصة رؤيتي في الحياة، وأتأثر بتجاربي وتجارب الآخرين، وأي تصريحات أقولها تعبر عن وجهة نظري وشخصيتي”.
زوج كارول سماحة
وتحدث عن زواجها المدني وفرق الديانة بينها وبين زوجها وليد قالت “كان عندي قلق قبل الزواج لكننا تصارحنا في كل شيء واتفقنا على كل الأشياء ولو لم أكن متأكدة من طريقة تفكيره وسعة أفقه ما كنت أقدمت على الزواج، وبعد الزواج وجدت الدنيا أسهل، فرق الأديان أسهل مما كنت أعتقد، لأن الدين يربيكي على القيم، والهدف واحد لذلك لا أجد فرق”.
وأما عن الحياة بعد الموت قالت “أؤمن أن هناك حياة بعد الموت وهناك استمرارية فالجسد يموت، لكن الروح تستمر”.