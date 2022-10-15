انت الان تتابع خبر بالفيديو.. كارول سماحة تتحدث عن زواجها من ديانة مختلفة: الدين يربيكي على القيم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت كارول سماحة بالكشف عن أراءها في كل ما يتعلق بالزواج المدني والحياة بعد الموت، وهي عبارة عن أراء شخصية بحتة تخصها، وكشفت عن العديد من التفاصيل الخاصة بحياتها الشخصية.

حياة كارول سماحة الزوجية

وقالت كارول سماحة في لقاء مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج حبر سري على قناة القاهرة والناس الفضائية، قائلة “أراني مسؤولة عنها ونابعة من خلاصة رؤيتي في الحياة، وأتأثر بتجاربي وتجارب الآخرين، وأي تصريحات أقولها تعبر عن وجهة نظري وشخصيتي”.