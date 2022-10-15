شيرين عبد الوهاب تستعد للسفر لإجراء عملية جراحية.. تفاصيل

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 أكتوبر 2022 10:33 صباحاً - تستعد النجمة شيرين عبد الوهاب خلال الساعات القليلة المقبلة للسفر خارج مصر، وذلك لإجراء عملية عاجلة بسبب إصابتها بالرباط الصليبي، ويأتي بسبب بعدما انزلقت قدم شيرين عبد الوهاب بمنزلها ليتسبب ذلك في اصابتها بالرباط الصليبي، حيث نقلت على الفور إلى المستشفي ويخبرها الاطباء بتلك الإصابة بعدما قامت بعمل الأشعة اللازمة.

وفي سياق متصل، كان من المقرر أن تحيى النجمة شيرين عبد الوهاب حفلاً غنائيًا بدولة الكويت على مسرح الأرينا يوم السبت الموافق 29 أكتوبر الجاري وتقدم فيها باقة من أغانيها المميزة، ولكن موقف الحفل حاليا ليس واضحا فمن غير المعروف ما اذا كانت حالة شيرين عبد الوهاب ستسمح لها باحياء الحفل أم لا وهو ما ستكشفه بالتأكيد خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكانت النجمة شيرين عبد الوهاب، ظهرت مؤخرا فى برنامج صاحبة السعادة، وقال إنها اكتشفت أن الناس يحبونها، ولا يريدون لها السوء أو أن تقع في الأخطاء.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، الذي يذاع على قناة "dmc": "اكتشفت إن الناس بتحبني ومتحبش تشوفني أغلط، والغلط كان جزء من شخصيتي المستهترة، مش كل حاجة ممكن تتقال، ولو أنا حافظت على اتزاني هبقى أسعد واحدة لأنهم هيبقوا سعداء بيا".

وقالت: "أنا شجاعة جدا، لكن جبانة قصاد حاجات معينة، مقل الصرصور أو الثعبان، لكن في الأزمات يتحول لمارد، خصوصا لما أحس بخطر على بناتي، وندمانة على الطيبة والثقة في ناس مكنوش يستاهلوا الأمان اللي أديتهلهم".