الليلة.. عبد المجيد عبد الله يحيي حفله بالبحرين

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 أكتوبر 2022 10:33 صباحاً - أحيا الفنان عبد المجيد عبد الله، حفلا غنائيا ساهرا مساء أمس، الجمعة 14 أكتوبر، في دولة البحرين، بحضور جماهيري كبير، على أن يحيي اليوم، السبت 15 أكتوبر، ليلة ثانية من حفلته.

وقدم عبد المجيد عبد الله، لجمهوره في دولة البحرين، باقة متنوعة من أجمل أغانيه، من بينها: “أنشودة رياض العز، ويا ابن الأودام، وما بين بعينك”، وغيرها.

وكانت تذاكر حفل عبد المجيد عبد الله، الذي أقيم مساء أمس، الجمعة 14 أكتوبر، نفد بعد ساعة من طرحها، ما جعل شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، المنظمة للحفل، تقيم له ليلة ثانية مع جمهور البحرين مساء اليوم، السبت 15 أكتوبر.