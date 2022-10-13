اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج – هيدي كرم تثير غرائز الرجالة بالبكيني الأسود والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الجميلة هيدي كرم بنشر صورة جديدة لها عبر خاصة الاستوري على حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.وظهرت هيدي كرم في مناسبة ما رفقة والدها في الظهور الأول له مرتدية بكيني من اللون الأسود المكشوف من منطقة الصدر والظهر ومع ارتداء نظارة شمسية اما الناحية الجمالية استخدمت القليل من المكياج مع ترك شعرها علي ظهرها مما جعلها اطلالة مميزة ومثيرة للغاية .

يذكر أنها شاركت في مسلسل “لؤلؤ” ،مع كلا من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل وغيرهم، وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام. وإنتاج شركة سينرجي.