اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج – هيفاء وهبي تثير الرجالة بحركات جريئة من غرفتها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة والمطربة اللبنانية هيفاء وهبي، مجموعة من الصورة الجديدة لها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت هيفاء وهبي من غرفتها ، مرتدية فستان من اللون الفضي المكشوف من منطقة الصدر بشكل كبيرة وكانت تستخدم يدها لإثارة إعجاب جمهورها ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج مع ترك شعرها على ظهرها، معلقة : النظرة دي ليها هيبة والروح ماهيش غريبة! وعلق الكثير من جمهورها على هذه الصور مثل الحزن واضح جدا عله عيونج- شكلها تعبانه.