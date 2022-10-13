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اتفرج – هيفاء وهبي تثير الرجالة بحركات جريئة من غرفتها

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رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة والمطربة اللبنانية هيفاء وهبي، مجموعة من الصورة الجديدة لها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت هيفاء وهبي من غرفتها ، مرتدية فستان من اللون الفضي المكشوف من منطقة الصدر بشكل كبيرة وكانت تستخدم يدها لإثارة إعجاب جمهورها ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج مع ترك شعرها على ظهرها، معلقة : النظرة دي ليها هيبة  والروح ماهيش غريبة! وعلق الكثير من جمهورها على هذه الصور مثل الحزن واضح جدا عله عيونج- شكلها تعبانه.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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