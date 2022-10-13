اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. فستان هيفاء وهبي الفضي.. مكشوف الصدر وأثارت ضجة كبيرة بجرأتها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حصل فستان هيفاء وهبي الفضي مكشوف الصدر على إعجاب الكثيرين، حيث أنها تقوم بمشاركة صورها وأحدث جلسات التصوير الخاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتتفاعل بشكل كبير على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، ونشرت عليه الكثير من الصور الخاصة بالفساتين الجريئة التي تفاعل معها الجمهور ومتابعيها كثيراً.

صور فستان هيفاء وهبي الفضي مكشوف الصدر

وتسببت هيفاء وهبي في إثارة جالة من الجدل الكبير بسبب إطلالتها الجريئة والمثيرة، حيث أن الفتان لونه فضي لامع ومكشوف الصدر كثيراً، ومن الناحية الجمالية حرصت على وضع مكياج بالألوان واللمسات الخفيفة، وتركت شعرها الأسود منسدل على كتفيها، وتفاعل معها الجميع.