انت الان تتابع خبر حقيقة بيع شقة سمير صبري.. معروضة بـ 3 ملايين و500 ألف جنيه اعرفها كاملة هنا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت العديد من المصادر عن حقيقة بيع شقة سمير صبري، وهذا ما انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإلكترونية، وجاء بسبب عرضها للبيع على أحد الجروبات بمبلغ 3 ملايين و500 ألف جنيه.

ثروة سمير صبري

ونفت ابنة خال الفنان الراحل سمير صبري كل ما انتشر حول عرض شقة الراحل للبيع، والتأكيد على أن هذا الكلام لا يوجد له أي أسا من الصحة والأسرة لا تفكر أبداً في بيع الشركة التي تقدر بملايين الجنيهات.

وتسببت وفاة الفنان سمير صبري الجدل الكبير حول ما يتعلق بالتركة التي تخصه ومصيرها والفترة الزمنية لتوزيعها، وأيضاً ظهور العديد من أقاربه وإعلانهم أنهم من بين مستحقي الميراث الحاث به، وذلك لأنه كان يعيش وحيد في آخر أيامه، وتحدثت العديد من المصادر المقربة منه إن ثروته وصلت لـ 5 ملايين دولار أي ما يصل لـ 80 مليون جنيه.