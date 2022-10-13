أجمل وأجهل ممثلة مصرية لا تعرف القرآءة ولا تعلم شيء عن الأفلام العربية وزوجها ممثل شهير.. لن تصدق من تكون!

الرياض - محمد الاطلسي - الجمهور المصري لا يعرف، على وجه التحديد من أين خرجت هنادي مهنا، فالمعروف عنها أنها ابنة الموسيقار هاني مهنا، ولا يعتقد أحد أن اسم والدها قد يكون السبب الرئيسي في تصعيدها بهذه السرعة، لكنها المحنة التي تمر بها العملية الفنية في مصر منذ 10 سنوات.

تعد هنادي واحدة من ممثلات مصر اللاتي يتسمن بالجهل الشديد، فقد أكدت في أحد لقاءاتها أنها لا تستطيع القراءة باللغة العربية.

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اضافت أنها تقوم بتحويل السيناريو والحوار إلى لغة “الفرانكو” كي تفهم المشهد.

سألتها المذيعة إنجي علي عن الأفلام العربية التي كانت تتمنى أن تجسد فيها شخصية مفضلة لديها، لكن هنادي لم تستطع الإجابة لأنها لا تعرف الأفلام العربية.

وهذا هو أفخر أنواع الجهل، فهي فنانة وممثلة ومن المفترض أن المنتجين يعتبرونها نجمة شابة، لكنها لا تعرف الأفلام العربية، وليس في خيالها أي شخصية تريد أن تجسدها.

ببساطة نحن أمام فنانة يبدو أنها تتعامل مع التمثيل وكأنه فسحة أو “شيفت كارير” بسبب الملل.

تزوجت الفنانة هنادي مهنا من نجل الراحل خالد صالح، وهو يعد واحدا من ضمن خطايا الأب الموهوب الذي رحل عن حياتنا مبكرا.

قالت هنادي عن زوجها: “مش ممثل عادي، أحمد في عيني فنان عبقري وبيمثل أحسن من ممثلين بقالهم 30 سنة”.

وأضافت: “ممثل عبقري قام بتقديم شخصية أنس في مسلسل أنصاف مجانين، زي جيمس مكافوي في شخصية فيلم SPLIT”.

وتابعت: “إحنا ب!نحب بعض، وأنا رومانسية أكتر منه، أنا شخصية ملزقة جدا الحقيقة”.