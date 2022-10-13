زواج نبيلة عبيد للمرة السادسة وبعمر الثمانين يصدم جمهورها.. والمفاجأة من هو العريس!

الرياض - محمد الاطلسي - عادت الممثلة نبيلة عبيد إلى الواجهة من جديد بسبب أخبار زواجها التي انطلقت بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً. وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، خبر زواج الفنانة نبيلة عبيد من فنان شاب.

وردت الفنانة نبيلة عبيد في مداخلة هاتفية لبرنامج "The insider"، بالعربي :"كدب زي العادة، لما كل يوم بيقولوا ان حد توفى، كل دا كلام فاضي، كلام فارغ". ونشرت الفنانة نبيلة عبيد مقطع فيديو، على خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها بموقع "إنستجرام"، مكتوب عليه :"صاحبتك الكذابة الفشارة اللي أنت عارف عنها كل حاجة. تزوجت نبيلة عبيد5 مرات، وكانت أولى زيجاتها من المخرج الراحل عاطف سالم الذي كان يكبرها سنا ولكنها تزوجت منه بهدف دخول عالم الفن وزيادة علاقاتها بالوسط الفني، الا انها قررت الإنفصال عنه بسبب رغبته فى إبتعادها عن الفن. وكان أخر اعمال الفنانة نبيلة عبيد مسلسل سكر زيادة الذي قامت ببطولته بجانب الفنانة نادية الجندي والفنانة سميحة أيوب والفنانة هالة فاخر وحققوا من خلاله نجاحا كبيراً.