اتفرج الفنانة شيرين عبد الوهاب تنهار وتنفجر بالبكاء وتكشف إصابتها بمرض خطير يمنعها من الغناء

الرياض - محمد الاطلسي - أظهر مقطع فيديو، تأثر وبكاء الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب خلال حديثها عن حفلتها في قرطاج بتونس، وجاءت بعد غيابها عن الغناء لفترات طويلة وأحداث طلاقها.

| | الأخبار الأ كث ر تصفحاً :

ــــ

وقالت شيرين عبد الوهاب خلال لقائها ببرنامج "صاحبة السعادة"، إنها تلقت دعوة من السفير المصري في تونس للمشاركة في مهرجان قرطاج وفي البداية كانت مترددة لأنها صحيا كانت تعاني من احتباس الماء في جسدها ولم تكن تتمكن من الغناء بشكل جيد لفترة طويلة.

وأوضحت أنها في بروفة حفل مهرجان قرطاج بكت هي ومدير أعمالها لأنها واجهت صعوبة شديدة في الغناء وصوتها لم يكن قادرا على الخروج.