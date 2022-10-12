أنغام تهنئ مصطفى كامل لفوزه نقيبا للموسيقيين: ربنا يوفقه لخدمة المهنة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 12 أكتوبر 2022 02:27 مساءً - نشرت الفنانة أنغام منشوراً عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات " تويتر" وحرصت من خلاله على تهنئة الفنان مصطفى كامل لفوزه بمقعد نقيب الموسيقيين، التى أجربت أمس الاثنين فى مقر النادى الخاص بنقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم.

وغردت أنغام، عبر حسابها على تويتر، قائلة:" مبروك للأستاذ الشاعر الفنان مصطفي كامل فوزه بمقعد نقيب الموسيقيين أتمنى أن يوفقه الله في خدمة الموسيقي والموسيقيين في مصر".

من جانبه قال الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، فى أول حديث له بعد فوزه بالانتخابات، إنه سيستعين بآراء أعضاء مجلس الإدارة وشيوخ المهنة لوضع ضوابط عاجلة لمطربي الراب والمهرجانات، للعمل في إطارها خلال الفترة المقبلة سواء من خلال الحفلات أو الأفراح أو عبر طرح الأغاني الخاصة بهم.

وفاز الفنان مصطفى كامل بمنصب نقيب المهن الموسيقية، بعد الانتخابات التي عقدت منذ صباح اليوم الثلاثاء، وذلك بعد استقالة الفنان هاني شاكر، على الهواء مباشرة في الأشهر الماضية.

وحضر الانتخابات عدد من الفنانين والموسيقيين من بينهم الفنانة نادية مصطفي والمطرب عبد الباسط حمودة ومحمود الليثي.

وانحصرت المنافسة بين أربع مرشحين هم مصطفى حلمى ومصطفى كامل وشريف حمدي وعلاء سلامة والفائز من المرشحين الأربعة يقود النقابة لمدة 10 أشهر قادمة وهى المدة المتبقية من فترة النقيب السابق الفنان هانى شاكر الذى تقدم باستقالته عقب أزمة شاكوش وعازفى الإيقاع السابقة.

وتقام الانتخابات في مجموعة كبيرة من المحافظات منها الإسكندرية، وذلك على مسرح «عبد المنعم جابر» بالشاطبي، وفي الدقهلية بالمنصورة بقاعة «ميامي» بطلخا، وباقي الفروع بمقر النقابات الفرعية دمنهور، وطنطا، والمحلة، وشبين الكوم، وبنها، ودمياط، وبورسعيد، والشرقية، وبني سويف، والمنيا، وسوهاج، وقنا، والأقصر. وتجرى عملية التصويت إلكترونيًا داخل اللجان الانتخابية، ويهدف نظام التصويت الإلكتروني إلى ضمان أعلى معايير الدقة والسرعة والشفافية، ويضمن سلامة وسرعة إجراءات عملية الفرز واحتساب الأصوات.