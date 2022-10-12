فيلم ”فضل ونعمة” يقترب من 5 ملايين جنيه

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 12 أكتوبر 2022 12:29 مساءً - حقق فيلم فضل ونعمة نجاحا كبيرا منذ بداية طرحه في دور العرض السينمائية المختلفة الأربعاء الماضي إذ حصد أمس إيرادات 354 ألفا و785 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال أسبوع من عرضه 4 ملايين و803 ألف و940 جنيها.

فيلم "فضل ونعمة" بطولة ماجد الكدوانى، هند صبرى، محمود حافظ، محمد رضوان، ياسمينا العبد، الطفل إسماعيل أحمد الجندى وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم محمد ممدوح، وتأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

وتدور الأحداث في إطار كوميدى حول الزوجين فضل (ماجد الكدوانى) ونعمة (هند صبرى) يمتلكان عربة أكل سريع ويتورطان في قضية ويحاولان إثبات براءتهما.