أيمن رشوان ينفى زواجه بالإعلامية منى عراقي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 12 أكتوبر 2022 12:29 مساءً - خرجت الإعلامية منى عراقي عبر مقطع فيديو أمس لتعلن زواجها من الإعلامي الطبيب أيمن رشوان.

وقالت في فيديو عبر "فيس بوك": "مساء الخير، قولولي مبروك، مكنتش أعرف أن القصة ممكن تنتشر هذا الانتشار، أنا في نص ساعة، لقيت الدنيا كلها بتكلمني من بره مصر وجوه، آه تجوزت اسم يشرف أي حد، بس ميت ألف سبب محبناش نعلن مين، واتكدرنا جدا لما لقينا الخبر تسرب بالمنظر ده، أيمن أنا أعرفه من زمان جدا، بينا كيميا، لما بنتقابل مش بنبطل نضحك ونرقص".

وتابعت: "أيمن كان دايما دعم وسند كبير، الوحيد اللي ممكن أقوله أعمل إيه؟، وبيقولي اعملي إيه، وبنفذ بالحرف اللي هو بيقوله، أنا بثق فيه ثقة عمياء ودي حاجة صعبة، أصلا صعب جدا أثق في راجل أو يملا دماغي، أيمن من الرجالة دي، لما الخبر انتشر، أيمن قالي اتصرفي، خليهم يشيلوا الخبر ده، قولتله هتصرف".

وأضافت: " ليه أيمن؟، لأن فرح سالي عبد السلام، أنا وأيمن مسبناش بعض، وفضلنا نرقص، مبطلتش رقص أصلا، الموضوع وسع أن ناس قالولي هو أنت حامل، قولت لهم آه متجوزة وحامل، أنا مكنتش عارفه الخبر أصلا، يعني لما كلموني وقالولي على الخبر، مبروك انت تجوزتي، قولت لهم آه تجوزت وحامل، بيكلموني ويقولي ها أخبار الحمل إيه؟، هو أنا أجيب عيال تاني".

من جانبه، نفى أيمن رشوان، زواجه بالإعلامية منى عراقي، وقال في بث مباشر عبر صفحته بموقع "فيسبوك": "أنا لسه راجع من ماتش كورة وخلصت الماتش وفوجئت بخبر غريب جدا.. خبر ملوش أي علاقة بالحقيقة ولا بالواقع، خبر كاذب بكل معنى الكلمة وهو أن أنا اتجوزت من الأخت الصديقة منى عراقي.. منى عراقي أختي وصديقة عزيزة ولكن الخبر كاذب لأنه مالوش علاقة بالحقيقة".

وكانت الإعلامية منى عراقي قد كشفت خلال حلولها ضيفة على برنامج "شيخ الحارة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" أنها تزوجت 5 مرات كان منها 4 مرات زواجًا عرفيًا، ومرة زواجًا رسميًا.