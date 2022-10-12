كيم كاردشيان تكشف عن أساليب ساعدتها فى خسارة وزنها

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 12 أكتوبر 2022 12:29 مساءً - كشفت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان أنها خضعت لعلاج آخر لشد الجلد فى منشور جديد على Instagram، حيث شاركت كيم 41 عامًا، مقطعًا عبر الإنترنت عرضت بطنها المسطح وشرحت ما كانت تفعله مع الدكتور أشكان جافامى فى عيادته فى بيفرلى هيلز.

وكات كيم مرتدية توب أسود قصيرا ، ووجهت أم الـ 4 أطفال الكاميرا إلى بطنها قبل أن تقول: "حسنًا يا رفاق، لقد عدت من أجل علاج دهون البعض "، وأثناء توجيهها للكاميرا للدكتور جافامى، أطلق هذا الجهاز موجات عميقة وسطحية، ثم أكملت كيم جلستها للحصول على بطن نحيفة والتخلص من الدهون.

وعلى جانب آخر قد تصبح تسوية "لجنة الأوراق المالية والبورصات" الأمريكية (SEC) التى قدمتها كيم كاردشيان مؤخرًا عقبة فى حياتها المهنية كمحامية، حيث اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) نجمة تلفزيون الواقع بالإعلان عن عملة مشفرة على حسابها على انستجرام، حيث وافقت على دفع 1.26 مليون دولار كغرامة

وقال أندرو ستولتمان، أستاذ قانون الأوراق المالية فى جامعة نورث وسترن، لموقع E! أخبار ، أعتقد أن كيم كاردشيان فعلت الشيء الصحيح من خلال تسوية هذا بسرعة بدلاً من محاربته وامتصاص الموارد من لجنة الأوراق المالية والبورصات."

وأوضح ستولتمان أنه على الرغم من اكتشاف أن كاردشيان انتهكت قانون الأوراق المالية الفيدرالى، إلا أن هذا لم يكن إجراءً جنائيا ولن ينهى مسيرتها المهنية كمحامية.

وكان تقرير جديد قد كشف أن نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان تدرس حاليا لتصبح محامى،ة مشيرة إلى أنها تخطط لتأسيس شركة توظف فيها الأشخاص الذين قضوا عقوبات بالسجن وأفرج عنهم.

وخلال استضافتها فى برنامج "Late Late Show" الأمريكى قالت كيم "هدفى النهائى، هو أن أتمكن من مساعدة ودعم الأشخاص الذين أؤمن بهم حقا، والذين لا نستطيع تمويل قضاياهم أو يحتاجون حقا إلى التوجيه.. بعد ذلك، آمل أن أؤسس شركة توظف أشخاصا مسجونين سابقا لمساعدتهم على العمل".