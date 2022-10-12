اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج – أسماء جلال دوبت الرجالة بهذا الأمر من داخل الأسانسير والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الشابة أسماء جلال جمهورها صورة جديدة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى ” انستجرام “.وظهرت أسماء جلال خلال تواجدها داخل الأساسنير وهي ترتدي تي شيرت هاف استومك من اللون الأسود الناري والمكشوف من منطقة البطن وتنظر بطريقة جذابة وبطال فضفاض وجاكت طويل من اللون الأسود، أما من الناحية الجمالية علي المكياج القليل واستخدام احمر الشفاه مع ترك شعرها علي الأكتاف والظهر، معلقة :مبارك!

وحظيت الصورة علي الكثير من التعليقات مثل احلامي كلها – بجبك يا جميلة- وبعدين بقى فى القمر ده-كل يوم بتحولي أكتر.