اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج – فيفي عبده شوقت الشباب بوصلة رقص دكبة عراقي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، فيديو جديد لها على حسابها الرسمي عبر صفحتها التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهاتوظهرت فيفي عبده على شاطئ البحر ، مرتدية فستان من اللون الأزرق اللامع والمكشوف بشكل كبير من منطقة الصدر وتقوم بالرقص بطريقة أثارت إعجاب جمهورها، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاة.

وعلقت على الفيديو قائلة ‏من الساحل الشمالي تحياتي لشعب العراق اللي بحبه من كل قلبي وحشتوني جدا الرقصة دي علي اغنية لابن العراق محمود التركي.