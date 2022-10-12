اتفرج- انت الان تتابع خبر مفاجأة.. اسم لوسي الحقيقي.. اعرفوه لأول مرة وأسرار كتير عن حياتها الشخصية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بدء الجميع يبحثون عن اسم لوسي الحقيقي وعمرها في الوقت الحالي، حيث أنها كشفت عن الكثير من الأسرار المختلفة في حياتها الشخصية، وقالت أنها التحقت بمعهد البالية وهي في عمر 9 سنوات، ولكنها سريعاً ما شعرت بالضيق الشديد.

كم عمر لوسي

وكشفت لوسي أثناء لقائها في برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقوم بتقديمه الإعلامية لميس الحديدي من خلال شاشة أون الفضائية مساء أمس الثلاثاء، أنها كانت تحب الفن كثيراً منذ صغرها، وأوضحت أن والدتها هي اطلقت عليها اسم “لوسي”، ولكن أسمها الحقيقي هو “أنعام”، وقالت أنها تحب أسم لوسي كثيراً لأن معناه منورة، وقالت أنها عملت راقصة في أفراح شعبية في السر مع والدة فنان شهير ولم تكشف عن شخصيته.

وولدت الفنانة لوسي في 11 ديسمبر عام 1960 أي هي لديها 62 سنة ولديها ولد واحد يطلق عليه أسم فتحي، وبدأت حياتها كراقصة شرقية وقدمت الكثير من الأعمال الفنية المختلفة بجانب الرقص، وقدمت فوازير رمضان مرتين، وشاركها فيها كلاً من الفنان محمد هنيدي وأشرف عبد الباقي وغيرهم.