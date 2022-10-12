اتفرج- انت الان تتابع خبر بالفيديو.. بشرة خير من مصطفى كامل للفنانين.. مفاجآت كتير بخصوص المعاشات والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين بالكشف عن أنه هناك العديد من الأشياء التي سوف يتم العمل بها بغرض خدمة المهنية وجميع العاملين فيها، وهذا ما تحدث عنه منذ اللحظة الأولى من توليه النقابة.

موقف مصطفى كامل من أغاني المهرجانات

وتحدث مصطفى كامل قائلاً “هناك ملفات كثيرة سوف يتم حلها منها المعاشات والأشياء الخاصة بـ أغاني المهرجانات، مفيش 600 جنيه معاش و1000 جنيه، وسوف يكون هناك حصر لـ المدخلات النقابية المادية وستكون هناك زيادة لقيمة المعاش”.

وأكد أنه سوف يمنع الانحراف عن الشكل الأدمي في الأغاني، وسوف تكون هناك العديد من القرارات بعد اجتماع المجلس، وأن عند وجهة نظر بخصوص المهرجانات، وأنه سوف يكون هناك العديد من القامات الفنية لتوجيه أغاني المهرجانات حتى تليق بالشكل المصري، ويتم منع أي كلمات خارجة في الأغاني حتى لا يتم قطع عيش الأشخاص.