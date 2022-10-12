درة تشارك عمرو سعد بطولة مسلسل ”الأجهر”.. رمضان 2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 12 أكتوبر 2022 11:31 صباحاً - تعاقدت الفنانة درة على المشاركه فى مسلسل "الأجهر" بطولة عمرو سعد ،المقرر عرضه في سباق دراما رمضان 2023، من تأليف ورشة ملوك الجدعنة ، وإخراج ياسر سامي.

الجدير بالذكر ان درة تقوم بالتحضير خلال الفترة الحالية على مسرحية " حتى لا يطير الدكان" ، بطولة أكرم حسني، محمد أنور، بيومي فؤاد، ومن تأليف أمير طعيمة وإخراج محمد أوتاكا، ومن المقرر عرضها في نوفمبر المقبل.

يذكر أن درة يعرض لها حاليًا مسلسل " المتهمة " على أحدى المنصات الالكترونية ،وينتمي المسلسل لنوعية أعمال الجريمة السيكو دراما والإثارة والتشويق، ويشارك فيه عدد كبير من النجوم منهم دياب، عادل كرم، علي الطيب، مها نصار، وأسامة عباس، ومن تأليف وإخراج تامر نادي.