حسن الرداد يحتفل بوصوله 7 ملايين متابع عبر أنستجرام

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 12 أكتوبر 2022 11:31 صباحاً - نشر الفنان حسن الرداد منشورًا عبر خاصية الاستوري بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “انستجرام”، احتفلاً بوصوله إلى 7 مليون متابع.

ونشر حسن الرداد صورة له عبر خاصية “الاستوري”، للاحتفال بالوصول إلي 7 مليون متابع، وعلق علي الصورة بأشكال الورود.

وشوق الفنان حسن الرداد جمهوره لفيلمه الجديد "تحت تهديد السلاح". وأعلن حسن الرداد موعد طرح الفيلم، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام قائلا: "٣ نوفمبر في جميع السينمات بمصر والوطن العربي".

طرح النجم حسن الرداد تيزر تشويقي جديد ولكن هذه المرة فى إطار رومانسي، الفيلم من بطولة مي عمر وشيرين رضا وعمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد، ومن تاليف أيمن بهجت قمر وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

تدور أحداث فيلم "تحت تهديد السلاح" في إطار من الإثارة والتشويق الممزوجة بالكوميديا والرومانسية، كما أنه مستوحاة من قصة حقيقية.

ويعد فيلم "تحت تهديد السلاح"، التعاون الثاني بين حسن الرداد وأيمن بهجت قمر، حيث تعاونا سابقًا في مسرحية في نص الليل التي عُرضت ضمن موسم الرياض للترفيه.