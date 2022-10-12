انطلاق مهرجان القاهرة الدولي للجاز 27 أكتوبر بمشاركة 16 دولة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 12 أكتوبر 2022 11:31 صباحاً - أعلنت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للجاز أن الدورة المقبلة ستنطلق يوم 27 أكتوبر الجاري، وتستمر حتى 4 نوفمبر المقبل.

وتشارك 16 دولة في فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للجاز 2022، وتتنوع عروضه ما بين حفلات موسيقية، وورش عمل، وعروض أفلام، وبرنامج موسيقي للأطفال.

ومن المقرر أن تقام فعاليات المهرجان في مركز التحرير الثقافي بوسط القاهرة، تحت رعاية وزارة الثقافة وبدعم من الاتحاد الأوروبي وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية واتحاد المراكز الثقافية القومية الأوروبية والمؤسسة الثقافية السويسرية بروهلفتسيا.

ومن الحفلات التي ستشهدها الدورة المقبلة حفل للثنائي الليتواني فيونيكا تشيتشي ودميتري جولوفانوف، وهما من أبرز فنانين الجاز في ليتوانيا، إذ ان فيرونيكا تشيشي هي مؤلفة موسيقية ومن أهم مغنيات الجاز في ليتوانيا وصوت ساحر معبر ذو إمكانيات عالية في الارتجال الغنائي، يصاحبها شريك حياتها دميتري جولوفانوف، أحد أهم عازفي البيانو في ليتوانيا ودول البلطيق وتم اختياره رئيس اتحاد الجاز في ليتوانيا هذا العام، وذو دراية واسعة وأسلوب خاص في العزف خاصة في مجال الجاز الحديث.