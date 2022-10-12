بالفيديو.. أبرز تصريحات شيرين مع صاحبة السعادة: نفسي أبني جامع ومستشفى للأطفال ببلاش

رياض - احمد صلاح - تعتبر أبرز تصريحات شيرين مع صاحبة السعادة من أكثر الأشياء الذي يبحث عنها الجميع حالياً، وذلك لأنها عبرت عن أمنياتها الأخيرة وأنها تريد ـن يكون لديها الكثير من الأموال لعمل الخير وبناس مسجد ومستشفى.
حلقة شيرين عبد الوهاب مع إسعاد يونس
أمنية شيرين أن تعيش مع فيروز
وقالت “أتمني أن أعيش حياة السيدة فيروز، وأن يعمل أبنائي في الفن، خاصة ابنتي هنا فهي ذكية للغاية وأتمنى أن تعمل مهندسة صوت كي تسجل لي أغنياتي عندما أكبر في العمر، اللي هيخلي الناس تحبني دايما إني أفضل متزنة ومغلطش كتير.. أنا اكتشفت أن الناس حباني مغلطش والغلط كان جزء من شخصيتي المستهتزة”.
أزواج شيرين عبد الوهاب
وكانت أول زيجة لشيرين هو الموزع الموسيقي مدحت خميس ولكنها انتهت الفشل، والزيجة الثانية هي الخاصة بالموزع الموسيقي محمد مصطفى والتي أنجبت منه بناتها هنا ومريم، وأما عن الزيجة الثالثة هي لرجل الأعمال أحمد الغزالي، وأخر زيجة هو الفنان حسام حبيب والذي تسببت في الكثير من المشاكل لها.