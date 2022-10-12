اتفرج - انت الان تتابع خبر بالفيديو.. أبرز تصريحات شيرين مع صاحبة السعادة: نفسي أبني جامع ومستشفى للأطفال ببلاش والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعتبر أبرز تصريحات شيرين مع صاحبة السعادة من أكثر الأشياء الذي يبحث عنها الجميع حالياً، وذلك لأنها عبرت عن أمنياتها الأخيرة وأنها تريد ـن يكون لديها الكثير من الأموال لعمل الخير وبناس مسجد ومستشفى.

أمنية شيرين أن تعيش مع فيروز

وتحدثت شيرين عبد الوهاب في لقائها ببرنامج صاحبة السعادة مع الإعلامية إسعاد يونس، وقالت “نفسي وأمنية حياتي أعمل جامع ومستشفى كبير لعلاج المسنين والأطفال”، وكانت تتمني أن يكون لديها قوة خارقة وأنها لا تتأثر بأي كلمات قاسية، وعن المكان التي كانت تريد زيارته هو لبنان، لأنها لم تزوره منذ الانفجار.

وقالت “أتمني أن أعيش حياة السيدة فيروز، وأن يعمل أبنائي في الفن، خاصة ابنتي هنا فهي ذكية للغاية وأتمنى أن تعمل مهندسة صوت كي تسجل لي أغنياتي عندما أكبر في العمر، اللي هيخلي الناس تحبني دايما إني أفضل متزنة ومغلطش كتير.. أنا اكتشفت أن الناس حباني مغلطش والغلط كان جزء من شخصيتي المستهتزة”.

أزواج شيرين عبد الوهاب

وكانت أول زيجة لشيرين هو الموزع الموسيقي مدحت خميس ولكنها انتهت الفشل، والزيجة الثانية هي الخاصة بالموزع الموسيقي محمد مصطفى والتي أنجبت منه بناتها هنا ومريم، وأما عن الزيجة الثالثة هي لرجل الأعمال أحمد الغزالي، وأخر زيجة هو الفنان حسام حبيب والذي تسببت في الكثير من المشاكل لها.