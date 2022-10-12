أسماء جلال تخطف أنظار جمهورها عبر إنستجرام

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 12 أكتوبر 2022 09:29 صباحاً - نشرت الفنانة أسماء جلال صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت أسماء في الصور بإطلالة جذابة بالكاجوال ، مما حازت علي إعجاب متابعيها.

كما تقوم الفنانة أسماء جلال الآن بتصوير فيلم "بضع ساعات في يوم ما " بشخصية "أمل" و هي شخصية مذبذبة بعض الشيء وقصتها فيه مع الفنان محمد الشرنوبي، ويشارك في بطولة العمل كلا من مي عمر، هشام ماجد، مايان السيد، هنا الزاهد، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد صادق ومأخوذًا من رواية تحمل نفس الاسم لمحمد صادق، إخراج عثمان أبو لبن.