ننشر تفاصيل حفل بلاك تيما بمسرح الماركيه

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 12 أكتوبر 2022 09:29 صباحاً - تستعد فرقة بلاك تيما لإحياء حفل غنائي ضخم على مسرح الماركيه في كايرو فستيفال سيتي، وذلك في تمام السابعة مساء بعد غدٍ الجمعة 14 أكتوبر.

وتخطف بلاك تيما مسامع جمهورها في رحلة غنائية ممتعة لأشهر أغانيها بين القديمة والجديدة، منها "بحار" و"إيه يعني" و"زحمة" و"لون الكاكاو"، كما تفاجئ الحضور بالعرض الحي الأول لأغنيتين من أغانيها الجديدة.

كما تفاجئ بلاك تيما الجمهور خلال الحفل بعرض موسيقي مختلف في إحدى أكبر حفلاتها الجماهيرية، والتي تعقب نجاح جولة حفلاتها الأخيرة، بعد حفلها الاستثنائي مع الكينج محمد منير في الإسكندرية وحفلها في مهرجان القلعة الموسيقي بالقاهرة.

وتضع بلاك تيما لمستها الغنائية الخاصة في موسم حفلات مهرجان Non Stop Music الموسيقي، الذي يحتضنه مسرح الماركيه في كايرو فستيفال سيتي، وشهد هذا الموسم توليفة من الحفلات الناجحة، مثل مسار إجباري ووسط البلد وهشام خرما ونوران أبو طالب.