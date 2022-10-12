”أمير المصرى و مايان السيد” استئناف تصوير المشاهد الأخيرة من فيلم ”هاشتاج...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 12 أكتوبر 2022 09:29 صباحاً - ينتظر الفنانان أمير المصرى ومايان السيد، استئناف تصوير المشاهد الأخيرة من فيلمهما الجديد "هاشتاج جوزنى" اذ يتبقى أيام قليلة على الانتهاء من العمل بالكامل تمهيداً لعرضه خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما تم تصوير جزء كبير من أحداث العمل على مدار الأسابيع الماضية، وبدأ القائمون عليه في عمليات الدعاية على السوشيال ميديا.

فيلم "هاشتاج جوزنى" تدور أحداثه في إطار كوميدى رومانسى الممتزجة بعدد من الأغاني، وذلك من خلال شخصية فارس (أمير المصرى) الذى يعيش قصة حب مع مايان السيد ويواجهان العديد من الصعوبات حتى يتم التخلص منها واتمام الزواج في نهاية الأحداث، والعمل من تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج عصام نصار، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد، صابرين، دينا، إسلام إبراهيم، ريهام الشنواني، لبنى عزت وعدد آخر من الفنانين.

وكان أمير المصرى قد كشف مؤخراً عن تفاصيل "هاشتاج جوزنى وقال:"الفيلم من النوعية التي تستهدف شريحة كبيرة في عالمنا العربي، حيث تدور أحداثه في إطار من الكوميديا الرومانسية، عندما يتعرض الدي چي الشهير فارس لعدد من المواقف الطريفة والمفارقات الكوميدية لعدم قدرته على الاعتراف بحبه لفتاة أحلامه، خوفا من أن يفقدها بسبب حيلة تدبر له تؤدي الي زواج أي فتاة يعترف لها بحبه" .

وأشار المصري إلى أن نجاحه في السينما العالمية لا يتعارض مع تواجده على الساحة، مؤكدا في تصريحات صحفية إنه يعلم جيدا أهمية المشاركة في الأعمال الفنية في الغرب وبالتحديد في هوليوود، ولكن ذلك لا يعني أن ينسى المشاركة والتواجد في السينما المصرية والعربية، والتي لها مكانة عالمية وساهمت في تقديم العديد من الأعمال والقامات الفنية التي وصلت للعالمية.