باسم سمرة ينضم لأبطال فيلم ” استقالة مجرم ” بطولة أمير كرارة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 09:29 مساءً - يواصل الفنان أمير كرارة التحضير لفيلمه الجديد " يوم استقالة مجرم" ، الذى من المقرر أن يبدأ تصويره خلال شهر نوفمبر المقبل، وقد انضم الفنان باسم سمرة للمشاركة في بطولة العمل بعد ترشيحية من قبل الشركة المنتجة لبطولة العمل مع الفنان أمير كرارة ، وذلك بعد انضمام الفنان محمد عبدالرحمن توتة مؤخرا ،العمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي ، وتدور أحداث الفيلم في يوم واحد، حول أمير كرارة الذي يجسد شخصية مجرم يدخل السجن، ثم بعد خروجه منه يقرر السفر للخارج هربًا من ماضيه، ليواجه العديد من الأزمات مع تتابع الأحداث، وذلك في إطار أكشن كوميدي.

يذكر أن الفنان باسم سمرة يشارك في الموسم الرمضاني المقبل 2023 بعملين، الأول مسلسل " بابا المجال" ، من بطولة مصطفى شعبان، والذي يدور في إطار اجتماعي شعبي، ويشارك في بطولته ياسمين رئيس، سوسن بدر، ورياض الخولي، ومن إخراج أحمد خالد موسى، والثاني مسلسل " بطن الحوت " ، من بطولة محمد فراج وأسماء أبو اليزيد، ومن تأليف وإخراج أحمد فوزى صالح

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