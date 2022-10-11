هانى شاكر يهنئ مصطفى كامل بعد فوزه بمقعد نقيب الموسيقيين

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 09:29 مساءً - هنأ الفنان هانى شاكر الفنان مصطفى كامل بعد فوزه بمقعد نقيب الموسيقيين خلفا له فى الانتخابات التى أجربت اليوم فى مقر النادى الخاص بنقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم.

ونشر هانى شاكر صورة لمصطفى كامل عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، معلقا عليها: "أخى الحبيب والصديق العزيز مصطفى كامل ألف مبروك الفوز بمقعد نقيب الموسيقيين وتمنياتى لك بالنجاح والتوفيق واستمرار مسيرة الإنجازات لصالح أعضاء الجمعية العمومية".

وكانت المنافسة اشتدت بين 4 أعضاء فقط بعد غلق التنازلات والطعون فى المواعيد المحددة لها، هم مصطفى حلمى ومصطفى كامل وشريف حمدى وعلاء سلامة، بعد استقالة الفنان هانى شاكر بعد أزمة شاكوش وعازفى الإيقاع.

وحضر إلى مقر انتخابات نقابة المهن الموسيقية بنادى نقابة الممثلين بشارع البحر الأعظم بالجيزة الفنانة نادية مصطفى عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية وزوجها أركان فؤاد، فضلا عن الفنان الشعبي عبد الباسط حمودة والمطرب محمود الليثي والمطربة جواهر، ومحمد نور وأحمد الشامي، وأبو الليف وحرصت الفنانة سوما على الحضور برفقة زوجها مصطفى حلمي لدعمه، بينما غاب الفنان هاني شاكر عن الإدلاء بصوته في هذه الانتخابات.