بمهر ملكة .. حلا الترك توده العزوبية بحفل زفاف أسطوري من هذا النجم الشهير!! .. اتفرج أولى الصور وهما متشابكين بالأيدي!!

الرياض - محمد الاطلسي - ضجت الوسيشال ميديا مؤخرا بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نشرتها حلا الترك والتي تشير إلى ارتباطها بنجم معروف. وأوضحت بعض الصفحات الفنية في السوشيال ميديا بأن حلا الترك تزوجت من الفنان السوري عدي أيمن.

وهذه هي الصورة المزعومة التي نشرتها حلا الترك وأشارت إلى ارتباطها

من جهتها ردت إدارة أعمال الفنانة حلا الترك، في تصريح خاص مع برنامج "إم بي سي ترندينغ"، على هذه الأنباء، مؤكدة أن هذه الأخبار عارية تماماً من الصحة، وأنها مجرد شائعة من ضمن الشائعات التي تُطلق عليها. وأوضحت بأن أنباء زواج حلا الترك مرتبطة بالأزمات التي دخلت فيها مع والدتها الفنانة الكويتية منى السابر ولا صحة لما يشاع.