ننشر كواليس أزمة إليسا وزياد برجي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 02:27 مساءً - نشبت أزمة كبيرة بين الفنان زياد برجي والفنانة اللبنانية إليسا، حيث قال "برجي" بعدها إنه تلقى تهديدات بالقتل، بعد اندلاع أزمته معها في سبتمبر الماضي، وخلافهما حول أغنية "أنا وبس".

وكشف زياد برجي في تصريحات تلفزيونية له، إنه تلقى مكالمة هاتفية من أحد الأشخاص الذي يتحدث بلهجة مصرية، وهدده فيها بالقتل خلال الأيام القليلة الماضية.

"قالي هقتلك"، كان هذا ملخص التهديد الذي تلقاه زياد برجي، مشيرا إلى أنه لجأ إلى القضاء لحمايته هو وعائلته من هذه التهديدات، وكان مصدر الرقم قادما من ليبيا.

وأشار زياد برجي إلى أنه تلقى ردا من الجهات الرسمية بأن رقم الشخص الذي هدده بحسب بيانات من مكتب مكافحة الجرائم الإلكترونية تحدث إلى أحد معارفه حوالي 17 مرة، ورفض ذكر اسم الشخص المتورط فيما وصفه بـ"جريمة تهديد بالقتل".

وطلب زياد برجي من السلطات الأمنية سواء في لبنان أو خارجها التكفل بحمايته وأسرته خوفا على حياته بعدما كثرت التهديدات في ظل استعداده للخروج لإحياء حفلات في عدد من الدول منها مصر.

كما أعلنت النجمة اللبنانية إليسا عن مقاضتها للنجم زياد برجي لتعديه على حقوقها الملكية والفكرية، واستغلاله لألحانه التي تنازل عن حقوقها لها في أغنية "وبطير"، وذلك من خلال بياناً نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي فيسبوك.

وأكدت أن زياد برجي وأحمد ماضي تنازلا عن حقوق ملكية الأغنية وأكدت أن لديها مستندات تؤكد عدم شرعية نشر أغنية وبطير بصوته، وأنها أيضا ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذا التعدي.

طرح الفنان زياد برجي أغنيته الجديدة "وبطير" عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك بعد أن قامت الفنانة اليسا بطرح الأغنية ذاتها قبل أيام.

وانقسم الجمهور بعد طرح الأغنية إلى فريقين، حيث بدأت المقارنات بين أداء كل من إليسا وزياد برجي، وقد هاجم بعضهم الأخير على طرحه الأغنية ذاتها مرة أخري بعد أن قدمتها إليسا بصوتها، بينما أثنى البعض على أدائه.

وقال زياد برجي فى تصريحات تليفزيونية: "بتحدا إليسا تطلع تقول للعالم شو صار أو تحكي الحقيقة.. أنا حليت أموري معك يا إليسا على التليفون مثل أي صديق عاتب وقطع علاقته بصديقه".