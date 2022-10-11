اليوم.. أبطال ”حظك اليوم” يحتفلون بالعرض الخاص للفيلم في الشيخ زايد

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 02:27 مساءً - يقام اليوم الثلاثاء العرض الخاص لفيلم "حظك اليوم" في إحدى سينمات الشيخ زايد، بحضور أبطاله منهم الفنان كريم قاسم وهدى المفتي وطه دسوقي، ومن المقرر طرحه في السينمات غدًا الأربعاء.

وتصدر مؤخرًا كريم قاسم وهدى المفتى وطه دسوقي ومحمد مولى البوستر الرسمى لفيلم "حظك اليوم" حيث يظهرون داخل عجلة الحظ فيما تتطاير من حولهم دولارات وجنيهات ذهبية.

وتبدأ أحداث الفيلم بتعرف الانفلونسر (ليلى) على (عُمر) الصحفي في ليلة هادئة ويتسبب شهودهما لحادث اختطاف إلى تورطهما في خطة لسرقة عقد أثري لكن ما بدت كخطة بسيطة للحصول على العقد تؤدي إلى تورطهم وأصدقائهم في مشاكل أكبر.

ويشارك في بطولة فيلم "حظك اليوم" بسنت شوقي، مروان يونس، بجانب ظهور خاص لكل من شريف الدسوقي، شهد الشاطر، ندى أكرم، محمد حلمي. الفيلم من إخراج أسامة عرابي وتأليف أحمد بيلي .