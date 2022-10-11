”بابلو” يستعد لطرح ألبومه الجديد

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 02:27 مساءً - يستمر مغني الراب مروان بابلو، في تحضيراته الغنائية ويستعد لطرح ألبومه الجديد المكون من 11 تراك.

ونشر "بابلو" عددا من تراكات الألبوم، وهم 10، إضافة إلى تراك الحلال التي أصدرها الأسابيع الماضية وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي بتطبيق إنستجرام، والذي قام من خلاله بتشويق جمهوره لاقتراب طرح الألبوم.

وتعتبر أغنية "الحلال"، هي آخر أعمال مطرب الراب مروان بابلو، التي نجحت في تحقيق نجاح كبير عبر اليوتيوب، وتصدرت التريند لفترة طويلة، حيث حققت 2 مليون و800 ألف مشاهدة، ونالت إعجاب محبي الراب بشكل كبير.

وجاءت كلمات الأغنية كالآتي: "ده المصير وده المنال لو فقدت الاتزان، ما تسألنيش على المكان، طالع رحلة للسحاب بحاول أصحح الخلل، لسه قلبي في الشمال، ما بقيتش أدور ع الأمان بقيت بدور ع السلاح، بدور بس ع الانتقام، الخيشة يفقر الرجال".