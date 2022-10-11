اتفرج .. فيفي عبده تشوق جمهورها بالأحمر الناري أبو حمالة

انت الان تتابع خبر اتفرج .. فيفي عبده تشوق جمهورها بالأحمر الناري أبو حمالةوالان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، مجموعة من الصورة الجديدة لها عبر خاصة الاستوي على حسابها الرسمي عبر صفحتها التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهاتوظهرت فيفي عبده بإطلالات مختلفة، حيث ظهرت في صورة فستان حمالة من اللون الاحمر الناري المكشوف بشكل كبير من منطقة الصدر، في صورة آخري ترتدي بلوز من اللون الأسود الستان وفي صورة ثالثة ترتدي فستان من اللون الاحمر وتضع يدها على منطقة صدرها لتغطيته ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاء،

وتقضي الفنانة الاستعراضية مع ابنتها عزة ماجدة عطلتها الصيفية في منطقة الساحل الشمالي. حسبما أعلنت هي في فيديو سابق عبر حسابها على انستجرام.