الإعلان عن أعضاء لجنة تحكيم مهرجان مراكش

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 11:27 صباحاً - أعلن المهرجان الدولي للفيلم بمراكش عن أعضاء لجنة تحكيم الدورة التاسعة عشرة التي ستنعقد خلال الفترة من 11 إلى 19 نونبر 2022.

وستمنح هذه اللجنة الدولية النجمة الذهبية لواحد من 14 فيلما طويلا، يعتبر أول أو ثاني عمل لمخرجيها، تشارك في مسابقة هذه الدورة، والتي تخصص لاكتشاف سينمائيين من جميع أنحاء العالم. ويرافق باولو سورينتينو في هذه المهمة كل من المخرجة الدانماركية سوزان بير، الممثل و المنتج الأمريكي الگواتيمالي أوسكار إسحاق، الممثلة البريطانية فانيسا كيربي.

كما تضم اللجنة الممثلة الألمانية ديان كروجر، المخرج الأسترالي جاستن كورزيل، المخرجة والممثلة اللبنانية نادين لبكي، المخرجة المغربية ليلى المراكشي والممثل الفرنسي طاهر رحيم.

ينتمي أعضاء لجنة تحكيم هذه الدورة إلى عشر دولٍ مختلفة من أربع قارات، وتعد هذه اللجنة صورة تعكس خصوصية المهرجان الدولي للفيلم بمراكش كتظاهرة تحتفي بالسينما العالمية. وستعلن لجنة التحكيم عن قرارها خلال حفل اختتام المهرجان المقرر يوم 19 نونبر 2022.

واختير المخرج الإيطالي الحائز على الأوسكار باولو سورينتينو رئيسا للجنة تحكيم الدورة التاسعة عشرة للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش التي ستنعقد خلال الفترة من 11 إلى 19 نوفمبر 2022.

ومن المقرر أن تمنح لجنة التحكيم النجمة الذهبية للمهرجان لواحد من 14 فيلما طويلا مشاركا في المسابقة الدولية لهذه الدورة، والتي تعتبر بمثابة الفيلم الأول أو الثاني لمخرجيها، حيث ستكشف عن سينمائيين من جميع أنحاء العالم.

وقال باولو سورينتينو في تصريحات له عن مشاركته:" مهرجان مراكش بالنسبة لي هو المكان الذي تحقق فيه حلمي بمشاهدة العديد من الأفلام برفقة مارتن سكورسيزي، وقضاء أيام كاملة نتحدث فيها عن السينما معه ومع زملاء آخرين لا يقلون موهبة".