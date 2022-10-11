ساقية الصاوي تستقبل المنشد ”علي الهلباوي” يوم 13 أكتوبر

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 11:27 صباحاً - تستقبل ساقية الصاوي ضيفها الدائم الفنان والمنشد علي الهلباوي يوم 13 أكتوبر الساعة 8 مساء , وتم طرح التذكرة بسعر 90 جنيها .

ويتضمن الحفل مجموعة من الابتهالات والمدائح والقصائد الصوفية بالإضافة إلى مجموعة من أغنيات زمن الفن الجميل منها: مرسال لحبيبتي، عارف، قل لمن، قل للمليحة، أنا يمينك الجنة، وغيرها.

وكان على الهلباوى، قال إنه نشأ في بيئة صوفية بفضل والده المنشد الدينى محمد الهلباوي، مرجعا الفضل إليه في إتقانه لتلك المهنة واستغلال موهبته التي ما زال يسعى نحو تطويرها حتى الآن "أنا عامل المعادلة بين الإنشاد والغناء والترانيم القبطية، والإسلام فيه أغاني عاطفية ولكن ميكونش فيها إسفاف في الكلام".