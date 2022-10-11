محمد سليمان يجسد دور إستيفان روستى فى مسلسل ”الضاحك الباكى”

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 10:28 صباحاً - يشارك الفنان محمد سليمان في بطولة مسلسل "الضاحك الباكى" الذى يتم تصويره حاليًا في ديكورات مدينة الإنتاج الإعلامى، ويجسد سليمان شخصية الفنان الراحل إستيفان روستى

مسلسل "الضاحك الباكي" سيناريو وحوار محمد الغيطى وإخراج محمد فاضل ومرشح للعرض قريبا على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو بطولة عمرو عبد الجليل في دور نجيب الريحاني، ومصطفى شوقي دور سيد درويش، وفردوس عبدالحميد والدة نجب الريحاني، رزان مغربى فى دور بديعة مصابني، وهاجر الشرنوبى وعدد آخر من الفنانين.

"الضاحك الباكى" يرصد توثيق لفترة زمنية من خلال شكل الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لمصر في نهاية القرن 19 وبداية الـ20، ويتناول حياة نجيب الريحاني بداية من ميلاده نهاية القرن 19 منذ عام 1892 وحتى خمسين عاماً في عام 1949 وعن قصص الفن والمسرح وحكايات عن الراحل في تلك الحقبة الزمنية المهمة.