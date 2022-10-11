ننشر القائمة الكاملة لجوائز مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ38‎‎

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 10:28 صباحاً - اختتم مساء امس الإثنين، مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، وتم الإعلان عن القائمة الكاملة للجوائز في ختام دورته السنوية لهذا العام.

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جوائز مهرجان الاسكندرية السينمائي

-جوائز لجنة التحكيم الدولية، جائزة أحسن فيلم "سولا" للمخرج صلاح إسعاد.

مهرجان الإسكندرية السينمائي يحجب 5 جوائز

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- جائزة لجنة التحكيم الخاصة فيلم "عمود رئيسي" من إخراج ماتيو تورتون.

- جائزة نجيب محفوظ لأفضل سيناريو فيلم "القلعة البيضاء" إخراج إيجور درلجاكا.

-جائزة عمر الشريف أفضل ممثل مناصفة بين بافل سيمريكيتش في فيلم "القلعة البيضاء" وديلان تيرني عن فيلم "المحادثة" إخراج دومينيك سيدلار.

-جائزة "فاتن حمامة" لأفضل ممثلة ذهب لسامايا دارداجان فيلم "القلعة البيضاء".

- جائزة رمسيس مرزوق أفضل تصوير فيلم "سولا" للمخرج صلاح إسعاد.

-جائزة كمال الملاخ عمل أول فيلم “الكوكب” إخراج أماليا أولمان.

جائزة الأفلام القصيرة

-كانت الجائزة الأولي لأفضل فيلم قصير "مدينة الملاهي” إخراج نور خير الأنام.

-حصول لجنة التحكيم للفيلم الكرواتي “ضربة جزاء” إخراج روك بيسيك، على الجائزة الثانية.

-تنويه خاص من اللجنة للفيلم القبرصي “مكان صيفي” إخراج الكسندرا ماثيو.

مسابقة مسابقة الفيلم العربي

-حاز العمل الأول لفيلم “فرح"، وجائزة أفضل ممثلة كانت من نصيب الفنانة جيانا عنيد عن دورها في فيلم “حكاية في دمشق”-

-حصول الفنان صالح بكري عن فيلم “بيروت هولدم” جائزة أفضل ممثل-

-حصول محمود عبد العزيز كأحد العناصر الفنية لفيلم “فرح” عن عنصر الإخراج الفني نزار نصار وموسي بيضون من لبنان.

-قررت لجنة مسابقة الفيلم العربي حجب باقي الجوائز.

مسابقة أفلام الطلبة

-الجائزة الأولي من نصيب فيلم ”صباح الخير يا جاري" إخراج مرام علي، جامعة فاروس.

- الجائزة الثانية لفيلم “مستحية”، إخراج رحمة ياسر، جامعة فاروس.

- الجائزة الثالثة لفيلم الحاسة الثامنة اخراج حسام عزام المعهد العالي للسينما بالإسكندرية.

-وقدم الدكتور يوسف العميري رئيس مجلس إدارة جمعية خليجيون في حب مصر وبيت الوطن الكويتي، منحة مسابقة الفيلم القصير وقيمتها 100 ألف جنيه.

-حاز سيناريو فيلم الزبالين (رحيل) للكاتب أحمد إيهاب عبد الوارث إخراج مهند دياب، على جائزة وقدرها 60 ألف جنية، و60 ألف جنيه مناصفة بين سيناريو فيلم الرسام للكاتب الدكتور فوزي خضر، أخراج هاني المكاوي عن رواية الليلة الاخيرة في حياة محمود سعيد للكاتب أحمد فضل شبلول، وسيناريو فيلم فطيمة للكاتب والمخرج أحمد عادل.

ورأس اللجنة الناقد د. وليد سيف وتضم في عضويتها الناقدة ناهد صلاح والسيناريست سامح سر الختم والمخرج فايق جرادة.