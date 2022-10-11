نستعرض اهم محطاط فى حياة الهضبة فى عيد مولده

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 10:28 صباحاً - يحتفل الهضبة عمرو دياب، بعيد ميلاده، اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر، والذى احتفظ بمكانته في قلوب جمهوره، حتى وقتنا هذا من خلال صوته العذب وإحساسه الصادق في كلمات أغانيه، ودائما ينتظره الجمهور بشغف لطرح ألبوماته الجديدة وحفظ الأغانى بكل حماس.

وظهر عمرو دياب، فى فيديو نادر له وقت دراسته بالمعهد العالي للموسيقى العربية، بأول لقاء تليفزيوني، خلال لقائه مع الإعلامية الكبيرة فريال صالح، حينما كان بعمر 21 سنة، وقال خلال اللقاء: "بحاول أقدم الأغاني في شكل حدوتة صغيرة ويكون الإنسان بطبيعته، مش هكون عندى 21 سنة وألبس بدلة وكرافتة وأنا بغني، هيبقي شكلي يضحك لإني بغني للشباب".

وأضاف: "عايز أغني بطبيعتي بدون قيود وأقدم أغاني أحس بيها، والشباب اللي في سني يحس بيها، لأني زي أي شاب مريت بتجارب وعايز أعبر عنها".

وغنى عمرو دياب أول مرة عام في الإذاعة المصرية، حيث غنى النشيد الوطني (بلادي بلادي) وأهداه محافظ بورسعيد قيثاره لجمال صوته، وفي عام 1982 انتقل عمرو دياب الى القاهرة والتحق بالمعهد العالي للموسيقى العربية، وسجل في 1983 أول أغنية وهي "الزمان" وأول ألبوم "ياطريق" اكتشفه الموسيقار هانى شنودة وأطلق ألبومه الثاني عام 1985، وتخرج من المعهد ووسجل ألبوم "هلا هلا" في 1986.

وبعد ذلك ألبوم "خالصين" صدر في 1987 تلاه ألبوم "ميال" في 1988 كما كان له أول ظهور سينمائي مع إلهام شاهين، ويوسف شعبان في فيلم "السجينتين". في 1989 طرح ألبوم "شوقنا" الذي لاقى شعبية واسعة وكان فيه بداية تعاونه مع الفنان حميد الشاعري في التوزيع الموسيقي.

في 1991 أصدر ألبوم حبيبي وفي 1992 أصدر ألبوم "أيامنا"، الذي وزعه حميد الشاعري، وقد احتوى الألبوم على أغنيته الشهيرة الماضي، وفي نفس العام قام بأداء فيلم "آيس كريم في جليم" الذي قام ببطولته إلى جانب سيمون وقد أصدر ألبوماً يتضمن أغاني الفيلم في نفس العام.