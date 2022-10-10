أكرم حسني يهنئ الكينج في عيد ميلاده: بنحبك يا منير

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 أكتوبر 2022 08:32 مساءً - هنأ الفنان أكرم حسني، الكينج محمد منير بعيد ميلاده، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قائلا: “الكبير كبير.. بنحبك يا منير”.

وكان النجم محمد منير، قد طرح أغنيته الجديدة “للي” على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 20 يوليو الماضي، والتي يتعاون فيها للمرة الأولى مع الفنان أكرم حسني كمؤلف وملحن الأغنية.

وظهر في الكليب الذي أخرجته مريم الباجوري، النجم محمد منير، بالإضافة إلي عدد من الشباب قريبي الشبه بـ"الكينج".

وتقول بعض كلمات الأغنية:

سألته هل داء الولع كان الجواب صده

ساق الدلال ساق الدلع مفاتيح هواه صدوا

ومشيت اوشوش في الودع ولا جاني ليه رده

اللي فتح باب الوجع واجب عليه رده.