القائمة الكاملة لجوائز مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ38

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 أكتوبر 2022 07:33 مساءً - أعلن مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، اليوم الإثنين، عن القائمة الكاملة للجوائز في ختام دورته السنوية لهذا العام.

وجاءت قائمة الجوائز كما يلي: جوائز لجنة التحكيم الدولية، جائزة أحسن فيلم “سولا” للمخرج صلاح إسعاد، جائزة لجنة التحكيم الخاصة فيلم “عمود رئيسي” من إخراج ماتيو تورتون، جائزة نجيب محفوظ لأفضل سيناريو فيلم “القلعة البيضاء” إخراج إيجور درلجاكا، جائزة عمر الشريف أفضل ممثل مناصفة بين بافل سيمريكيتش في فيلم “القلعة البيضاء” وديلان تيرني عن فيلم “المحادثة” إخراج دومينيك سيدلار.

وكذلك حصول “فاتن حمامة” سامايا دارداجان فيلم “القلعة البيضاء”، كأفضل ممثلة، وجائزة رمسيس مرزوق أفضل تصوير فيلم “سولا” للمخرج صلاح إسعاد، جائزة كمال الملاخ عمل أول فيلم “الكوكب” إخراج أماليا أولمان.

وعن جائزة الافلام القصيرة فقد كانت الجائزة الأولي لأفضل فيلم قصير "مدينة الملاهي” إخراج نور خير الأنام، وحصول لجنة التحكيم للفيلم الكرواتي “ضربة جزاء” إخراج روك بيسيك، على الجائزة الثانية.

تنويه خاص من اللجنة للفيلم القبرصي “مكان صيفي” إخراج الكسندرا ماثيو.

وعن مسابقة مسابقة الفيلم العربي، فقد حاز العمل الأول لفيلم “فرح"، وجائزة أفضل ممثلة كانت من نصيب الفنانة جيانا عنيد عن دورها في فيلم “حكاية في دمشق”، وحصول الفنان صالح بكري عن فيلم “بيروت هولدم” جائزة أفضل ممثل، وحصول محمود عبد العزيز كأحد العناصر الفنية لفيلم “فرح” عن عنصر الإخراج الفني نزار نصار وموسي بيضون من لبنان، وقررت لجنة مسابقة الفيلم العربي حجب باقي الجوائز.

وعن مسابقة أفلام الطلبة، فكانت الجائزة الأولي من نصيب فيلم ”صباح الخير يا جاري" إخراج مرام علي، جامعة فاروس، والجائزة الثانية لفيلم “مستحية”، إخراج رحمة ياسر، جامعة فاروس، والجائزة الثالثة لفيلم الحاسة الثامنة اخراج حسام عزام المعهد العالي للسينما بالإسكندرية.

وقدم الدكتور يوسف العميري رئيس مجلس إدارة جمعية خليجيون في حب مصر وبيت الوطن الكويتي، منحة مسابقة الفيلم القصير وقيمتها 100 ألف جنيه.

وقد حاز سيناريو فيلم الزبالين (رحيل) للكاتب أحمد إيهاب عبد الوارث إخراج مهند دياب، على جائزة وقدرها 60 ألف جنية، و60 ألف جنيه مناصفة بين سيناريو فيلم الرسام للكاتب الدكتور فوزي خضر، أخراج هاني المكاوي عن رواية الليلة الاخيرة في حياة محمود سعيد للكاتب أحمد فضل شبلول، وسيناريو فيلم فطيمة للكاتب والمخرج أحمد عادل.

ويرأس اللجنة الناقد د. وليد سيف وتضم في عضويتها الناقدة ناهد صلاح والسيناريست سامح سر الختم والمخرج فايق جرادة.