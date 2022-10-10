شاهد.. الصور الأولى من مسلسل ”عودة البارون” بطولة حسين فهمى

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 أكتوبر 2022 02:31 مساءً - يواصل المخرج والمؤلف سامر خضر تصوير حلقات مسلسل "عودة البارون" للنجم حسين فهمى، والمكون من 15 حلقة، في ديكور إحدى الشركات بحي مصر القديمة، حيث يتم التصوير على قدم وساق للانتهاء من آخر المشاهد حسب الخطة التي وضعها القائمون على العمل وذلك للعرض في رمضان المقبل 2023

مسلسل "عودة البارون" بطولة حسين فهمى خالد سليم، ميس حمدان، إيهاب فهمي نهال عنبر، ريهام سعيد، ريهام سعيد، وعلاء مرسي، وسامي مغاوري، وضياء المرغني، وصبري عبد المنعم، ومن الأردن ساري أسعد، وربيع زيتون، آلان الزغبي، والسورية كاترين على، وظهور خاص للفنانة اللبنانية رزان المغربي، والأردني عبد الرحمن خضر.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصيات تعيش بعد 30 عاماً وهي مسكونة بهواجس الماضي، إذ وصل عزام الرشيدي 60 عاما (حسين فهمي) إلى مصر بعد غربة طويلة، ليعيد افتتاح فندقه المهمل منذ مدة، ولكنه يصطحب محاميه الأردني «مؤنس» وصديقه القديم «حسن»، ويستوقف الجميع اهتمام عزام الرشيدي بخمسة شباب هم (رجائي، راوية، ودارين، وهاني، وشريف) ويستدعيهم ليقيموا في فندقه، ويقومون بالتجريب لإنجاز مشاريع مبتكرة خارج الصندوق، وفق الرؤية الدراماتيكية للأحداث المتبعة.

يذكر أن حسين فهمى انتهى مؤخراً من تصوير فيلم "يحيى" – الملحد سابقاً، يشارك فيه عدد من النجوم منهم أحمد حاتم، محمود حميدة، صابرين، تارا عماد، شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد السلكاوي، والفيلم من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، ويتناول قضية مهمة وشائكة ظهرت مؤخراً وأصبحت حديث السوشيال ميديا والمنصات بين الشباب.