تعرف على تفاصيل الحلقة الثامنة من مسلسل House of the Dragon

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 أكتوبر 2022 01:32 مساءً - حلقة جديدة مثيرة مع اقتراب نهاية الموسم الأول من مسلسل House of the Dragon تضع المشاهدين أمام حيرة كبيرة عن مصير رينيرا وريثة العرش وأسرتها بعد وفاة والدها الملك فيسيريس تارجيريان.

بدأت الحلقة الثامنة من مسلسل House of the Dragon بنقلة زمنية جديدة بعد زواج رينيرا وديمون وهروب زوجها لينور فاليريان، وظهرت أزمة جديدة تواجه ابنة الملك بعد محاولات لإبعاد ابنها الأوسط عن الجلوس على مجلس حكم دريفتمارك.

تعرض والد لينور فاليريان لأزمة صحية كبيرة واختفى عن الأحداث، وبدأ شقيقه يطالب بحقه في خلافته بعد شكوك في نسب أبناء رينيرا وعدم تشبههم بعائلته ومساعدة أليسنت هايتاور ووالدها له في هذا الأمر.

أنجبت رينيرا طفلين من ديمون، وهي حاليا في طريقها لإنجاب الثالث، وظهرا طفليها وهما يحملان صفات عائلة تارجيريان بشعرهم الأبيض وبشرتهم الفاتحة، ولكنها مازالت بحاجة إلى الدفاع عن أطفالها الثلاث من زواجها الأول.

اتجهت رينيرا ومعها ديمون إلى كينجز لاندينج للمطالبة بحق ابنها في دريفتمارك لتفاجأ بتدهور حالة والدها الصحية، ولكنها طلبت منه الوقوف بجانبها لتتمكن من القيام بمهامها الملكية في المستقبل وحماية أطفالها.

وأثناء جلسة سماع الأزمة، حاول عم لينور فاليريان التشكيك في نسب أطفاله، والتأكيد على أحقيته باستمرار سلالته في حكم دريفتمارك، ولكن الملك فاجأ الجميع بحضوره رغم تدهور حالته الصحية، وتأكيده على حق أحفاده في حكم ما قدر لهم سابقا.

وأعلنت خلال نفس الجلسة في الحلقة الثامنة من House of the Dragon الخطط المستقبلية لعائلة رينيرا، وهي زواج ابنيها من ابنتي ديمون ولينا فاليريان لتصبح أحدهما الملكة المستقبلية.

وجلست أسرة فيسيريس جميعا على مائدة واحدة تضم أبنائه وأحفاده الذين مازالوا يتصارعون فيما بينهم، وطلب من الجميع الصلح ونسيان الماضي ومنع الشقاق بينهم، وأبدت رينيرا مباردة جيدة في هذا الشأن.

لم يتحمل الملك الجلوس كثيرا، وعاد إلى غرفته ليتم تخديره مرة أخرى بالخشخاش، وحينما ذهبت زوجته للاطمئنان عليه تحدث معها على أنها رينيرا وأجاب عن سؤالها السابق حول تصديقه لنبوءة الدم والنار، وتفوه بكلمات اعتقدت أليسنت أنه يقصد بها ابنها إيجون، لكنه كان يتحدث إلى وريثة عرشه.

في نهاية الحلقة الثامنة من House of the Dragon، توفي الملك فيسيريس بعدما تآكل جسده وضعف كثيرا نتيجة أمراضه، وأصبحت ابنته رينيرا في موقف ضعيف ينذر بتشابكات عديدة في الحلقة التاسعة.