اليوم.. ختام الدورة الـ 38 من مهرجان الإسكندرية السينمائي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 أكتوبر 2022 01:32 مساءً - تختتم اليوم فعاليات الدورة الـ 38 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، والتي حملت اسم الفنان محمود حميدة.

كرم المهرجان في دورته الـ 38، عددا كبيرا من نجوم الوسط الفني، وأبرزهم من المخرج محمد عبد العزيز ويمنحه وسام البحر المتوسط، دنيا سمير غانم، سعيد حامد، وجيه الليثي، إمام عمر، كما يكرم كل من الممثلة ماريان بورجو (فرنسا)- الممثلة والمخرجة نورا أرماني (مصر، فرنسا، أرمينيا، الولايات المتحدة الأمريكية).

واحتفى المهرجان بعدد من الأسماء الفنية، الفنان ومنها: إسماعيل ياسين، المخرج فطين عبد الوهاب، الفنان سمير غانم، الفنانة دلال عبد العزيز، الفنان سمير صبري، المونتير سعيد الشيخ، الموسيقار علي إسماعيل، مديرة التصوير أبية فريد.

وترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية المخرج خيري بشارة وتضم في عضويتها كل من المخرج بريس كوفين، المخرجة جوليانا جامبا، المخرج ميروسلاف مانديتش (البوسنة والهرسك)، الممثل أحمد الأحمد.