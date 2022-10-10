وزيرة الثقافة تشهد اجتماع اللجنة العليا لجائزة الدولة للمبدع الصغير في نسختها...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 أكتوبر 2022 11:30 صباحاً - ترأست الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، اجتماع اللجنة العليا لجائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الثالثة، والتي تنظمها وزارة الثقافة، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية، ممثلة في المجلس الأعلى للثقافة، بحضور أعضاء اللجنة العليا للجائزة.

وخلال الاجتماع أكدت وزيرة الثقافة، على ضرورة وصول المنتج الثقافي إلى كافة ربوع الوطن، مشيرة إلى أن جائزة المبدع الصغير تعد من أهم الجوائز التي تقدمها وزارة الثقافة تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجهورية، لدعم ورعاية وتشجيع المواهب من النشء حتى سن 18 عاما، وأكدت أن الجائزة استطاعت خلال الدورتين الماضيتين في اكتشاف ورعاية الموهوبين في مجالاتها المختلفة.

وخلال الاجتماع ناقش الحضور مجالات الجائزة في دورتها الثالثة والتي شملت: الفئة العمرية من 5 وحتى 12 عاما، والفئة الثانية من 12 وحتى 18 عاما في مجالات: الآداب وتشمل فروع "القصة القصيرة، الشعر، التأليف المسرحي"، الفنون وتشمل مجالات "الرسم، العزف (بيانو كمان)، الغناء"، مجال الإبداع والابتكارات العلمية وتشمل مجالات "التطبيقات والمواقع الإلكترونية والابتكارات العلمية.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة العليا للجائزة وهم الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، المستشار سعيد النادي نائب رئيس مجلس الدولة، سمية الألفي رئيس الإدارة المركزية للمتابعة بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، الدكتورة رشيدة الشافعي، المهندس زياد عبد التواب، الكاتبة فاطمة المعدول، الكاتب محمد المنسي قنديل.