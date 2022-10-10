فضل ونعمة يتصدر شباك التذاكر السينما المصرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 أكتوبر 2022 10:31 صباحاً - شهدت الساحة السينمائية منافسة بين عدد من الأفلام لنيل أعلى الإيرادات والمشاهدات، إلا أن هناك تراجعا بشكل عام في شباك التذاكر عن الأيام الماضية.

ونستعرض لكم تفاصيل إيرادات الأفلام مساء أمس، الأحد، وذلك من خلال التقرير التالي.

تمكن فيلم “فضل ونعمة” من تصدر شباك التذاكر في أول أيام عرضه في السينمات المصرية، حيث حقق العمل 353,959 ألف جنيه ليحتل المركز الأول.

يشارك في بطولة فيلم «فضل ونعمة»، هند صبري، ماجد الكدواني، ومحمود حافظ، ومحمد ممدوح، وياسمينا العبد، والعمل من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.