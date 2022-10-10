فيلم Smile يحقق ايرادات بـ 52 مليون دولار حول العالم

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 أكتوبر 2022 10:31 صباحاً - حقق فيلم الرعب Smile إيرادات وصلت إلى 52 مليونًا و627 ألف دولار بـ شباك التذاكر حول العالم، منذ طرحه يوم 30 سبتمبر الماضى، العمل الجديد من إنتاج شركة Paramount Pictures.

وانقسمت إيرادات الفيلم بين 37 مليونا و659 ألف دولار بـ دور العرض الأمريكية التي وصل عددها إلى 3645 دار عرض، و14 مليونا و967 ألف دولار بـ شباك التذاكر حول العالم.

وتدور أحداثه حول طبيبة تدعى (روز كوتر) وبعد مشاهدة حادثة غريبة ومؤلمة لمريض، تبدأ الطبيبة مواجهة أحداث مخيفة لا يمكنها تفسيرها، ويجب على (روز) مواجهة ماضيها المزعج من أجل البقاء على قيد الحياة والهروب من واقعها الجديد المرعب.

الفيلم من تأليف وإخراج باركر فين، وبطولة كل من: سوزي بيكون، كايل جالنر، جيسي تي آشر، كيتلين ستاسي، وتبلغ مدته نحو ساعتين. وأخرج باركر فين من قبل فيلمين قصيرين هما Laura Hasn't Slept وThe Hidebehind.

حقق فيلم Smile فور عرضه الافتتاحي أمس الجمعة في دور السينما الأمريكية 8.2 ملايين دولار من 3645 قاعة عرض، فيما بلغت ميزانيته 17 مليون دولار فقط، مما يؤكد أن الفيلم سيحقق أرباحا مرتفعة للغاية.

وكتبت الناقدة لوفيا جياركي في هوليوود ريبورتر عن فيلم smile: عمل مروع عن روح شيطانية تلتصق بصدمات ضحاياها.a