سمية الخشاب تتصدر محرك البحث جوجل.. تفاصيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 أكتوبر 2022 10:31 صباحاً - تصدرت الفنانة سمية الخشاب محرك البحث جوجل في الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد إعلانها تقديم مسرحية "كازينو بديعة"، بعد أن كانت الفنانة بشرى قد أعلنت عن تقديمها في وقت سابق.

وعلقت بشرى خلال لقاء في اي تي بالعربي، على تقديم سمية المسرحية قائلة: "الموضوع مش شاغلني، لأن بديعة مصابني تراث ومن حق أي شخص تقديم تناول مختلف له سواء في التليفزيون أو السينما أو المسرح، في الوقت الحالي المخرج محمد فاضل يتعرض لشخصية بديعة مصابني في مسلسل الضاحك الباكي، والفنانة رزان مغربي تقوم بالدور، وفي النهاية الجمهور له حق اختيار العمل الأفضل".

وتابعت: ""تفاجأت بالإعلان عن المسرحية بعد أن أعلنت، وأنا أعلنت من فترة وأعلنت إنها فكرة قديمة جدا عمرها 25 سنة للمؤلف محمد جوهر، وعرضها علي زمان لكن كنت صغيرة، وسني دلوقتي مناسب لأدائها على المسرح، ومبروك على الجمهور التنوع في الأعمال".