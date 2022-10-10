ننشر أسعار تذاكر حفل مسار إجبارى بالإسكندرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 أكتوبر 2022 09:29 صباحاً - تستعد فرقة مسار إجباري لإحياء أجدد حفلاتها الغنائية فى الاسكندرية فى فندق جولدن جويل يوم الجمعة المقبلة 14 أكتوبر الجارى.

وتم طرح التذاكر بفئتان الأولى بسعر 200 جنيها والثانية بسعر 300 جنهيا.

تأتي هذه الإطلالة في ختام جولة حفلات مسار إجباري في العالم العربي بعد حفلتها في السعودية وسلسلة حفلاتها في القاهرة والإسكندرية، التي أعقبت نجاح أولى جولاتها الأوروبية في برلين وباريس وبلجيكا، وتحتفل الفرقة المصرية مع محبيها في الأردن بألبومها الغنائي الجديد "نص الحاجات".