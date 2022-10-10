اليوم.. شيرين عبد الوهاب في ضيافة ”صاحبة السعادة”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 أكتوبر 2022 09:29 صباحاً - تحل الفنانة شيرين عبد الوهاب ضيفة إسعاد يونس اليوم الإثنين، الساعة الحادية عشر مساء ببرنامج "صاحبة السعادة"، المذاع على قناة "دى إم سى"

وخلال الحلقة تكشف المطربة شيرين عبد الوهاب الكثير من أسرار حياتها وأصعب أيام حياتها، الفترة التي عاشتها بعد انفصالها عن زوجها الفنان حسام حبيب، وتكشف عن أمنياتها خلال الفترة المقبلة خاصة أولادها، وتقدم خلال الحلقة عددا من الأغنيات.

ومن المفترض أن تتحدث شيرين عبد الوهاب عن أعمالها الفنية المقبلة بعد نجاح أغنيتها الأخيرة المترو التي طرحتها منذ أيام علي موقع «يوتيوب».